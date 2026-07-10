Kaymakam Ahmet Coşkun'dan tayin olan jandarma personeline teşekkür

Tutak Kaymakamı Ahmet Coşkun, tayinleri dolayısıyla ilçeden ayrılacak olan Tutak İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personeli makamında kabul ederek emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Gerçekleşen kabulde, personelle bir süre sohbet eden Kaymakam Coşkun, görev yaptıkları süre boyunca Tutak'ın huzurunun, güvenliğinin ve kamu düzeninin sağlanması adına büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirtti.

Jandarma teşkilatının vatandaşın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görev yaptığını vurgulayan Kaymakam Coşkun, ilçeye sundukları değerli hizmetlerden dolayı tüm personele teşekkür ederek, tayini çıkan personellere yeni görev yerlerinde sağlık, başarı ve huzur dolu bir çalışma hayatı temennisinde bulundu.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı