Haberler

Kaymakam Ahmet Coşkun'dan tayin olan jandarma personeline teşekkür

Kaymakam Ahmet Coşkun'dan tayin olan jandarma personeline teşekkür
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tutak Kaymakamı Ahmet Coşkun, ilçeden ayrılacak Jandarma personelini makamında kabul ederek hizmetlerinden dolayı teşekkür etti ve yeni görevlerinde başarılar diledi.

Tutak Kaymakamı Ahmet Coşkun, tayinleri dolayısıyla ilçeden ayrılacak olan Tutak İlçe Jandarma Komutanlığında görevli personeli makamında kabul ederek emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Gerçekleşen kabulde, personelle bir süre sohbet eden Kaymakam Coşkun, görev yaptıkları süre boyunca Tutak'ın huzurunun, güvenliğinin ve kamu düzeninin sağlanması adına büyük bir özveriyle çalıştıklarını belirtti.

Jandarma teşkilatının vatandaşın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca görev yaptığını vurgulayan Kaymakam Coşkun, ilçeye sundukları değerli hizmetlerden dolayı tüm personele teşekkür ederek, tayini çıkan personellere yeni görev yerlerinde sağlık, başarı ve huzur dolu bir çalışma hayatı temennisinde bulundu.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rusya: Türkiye ile S-400'lerin üçüncü ülkeye satışı konusunu görüşüyoruz

Rusya, Türkiye ile ilgili gündem yaratan iddiayı doğruladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! 54 isim Türkiye'ye getirildi
Türkiye, NATO savunma bankası girişimine katılmıyor

Türkiye kararını verdi: NATO'nun o girişimine katılmıyoruz
Adalet Bakanı Gürlek: 22 yaşındaki Mehmet Emin Karaalp'in faili meçhul kalan cinayeti aydınlatıldı

10 yıllık dosya raftan indi: Sigara izmariti katili ele verdi
Üniversitelileri fuhşa teşvik eden 6 şüpheli gözaltına alındı

Üniversitelileri sapıkların elinden böyle kurtardılar
Erzincan'da alarm veren tablo! Nüfus düşüşü sürüyor

Bir ilimiz alarm veriyor! Her yıl hızla eriyen nüfus ilçe kadar kaldı
NATO davetinde Ajda Pekkan sürprizi! Tatlı detayı da bomba

NATO davetinde büyük sürpriz! Sahnedeki isim herkesi şaşırttı
174 sürücü aynı hatayı yaptı! Kesilen ceza 34,8 milyon lirayı buldu

174 sürücü aynı hatayı yaptı! Kesilen ceza 35 milyon lirayı buldu