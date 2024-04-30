Tutak Kaymakamı Erkan Adıbelli, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'ı ziyaret etti

Tutak Kaymakamı Erkan Adıbelli, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Adıbelli, polis teşkilatının kamu düzeninin sağlanmasında ve vatandaşların güvenliğinin korunmasında oynadığı önemli role dikkat çekti.

Adıbelli, yaptığı açıklamada, "Emniyet teşkilatımız, gece gündüz demeden, fedakarca çalışarak kamu düzeninin ve vatandaşlarımızın güvenliğinin korunmasını sağlıyor. Bu vesileyle, tüm emniyet mensuplarımıza özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

İl Emniyet Müdürü İpar ise Adıbelli'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Emniyet teşkilatı olarak, Tutak ilçemizde huzur ve güven ortamının sağlanması için üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Ziyaretin ardından Adıbelli ve İpar, ildeki emniyet çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundular. - AĞRI