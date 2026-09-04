Adıyaman'ın Tut İlçesinde Koruma Altındaki Dağ Keçileri Görüntülendi

Adıyaman'ın Tut ilçesinde sarp kayalıklar ve yüksek dağlarda özgürce dolaşan koruma altındaki dağ keçileri görüntülendi.

Zorlu coğrafyaya uyum sağlayarak yaşamlarını sürdüren dağ keçileri, ilçenin doğal güzellikleri ve zengin yaban hayatının önemli parçaları arasında yer alıyor. Doğal yaşam alanlarında sürüler halinde dolaşan dağ keçileri, Tut ilçesi dağlık alanlarında görüntülendi.

Dağ keçilerinin ilçenin önemli doğal değerlerinden olduğunu belirten Tut Kaymakamı Abdülhamit Bağış, "Dağ keçileri, ilçemizin eşsiz doğal güzelliklerinin en özel parçalarından biridir. Bu güzel canlıların doğal yaşam alanlarında özgürce yaşamlarını sürdürmeleri bizler için büyük bir değer. Yaban hayatının korunması ve gelecek nesillere aktarılması için vatandaşlarımızın da duyarlı olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı