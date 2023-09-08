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Tut Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu göreve başladı

Yerel Haberler

Adıyaman'ın Tut Kaymakamlığına atanan Ali İhsan Selimoğlu, göreve başladı.

Adıyaman'ın Tut Kaymakamlığına atanan Ali İhsan Selimoğlu, göreve başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan kaymakamlar kararnamesi ile Osmaniye Toprakkale Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu, Tut Kaymakamlığına atandı.

Kaymakam Ali İhsan Selimoğlu, deprem ve selin büyük hasara yol açtığı Tut ilçesinde göreve başladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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