TUSAŞ terör saldırısının üzerinden 1 yıl geçti: Şehit güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan kabrinde anıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ( Tusaş ) yerleşkesine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit olan TUSAŞ güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan kabri başında yad edildi.

TUSAŞ yerleşkesine yönelik 23 Ekim 2024 tarihinde, terör örgütü PKK'nın gerçekleştirdiği terör saldırısının üzerinden tam 1 yıl geçti. 16 bin kişinin görev yaptığı tesiste vardiya değişimi sırasında düzenlenen saldırıda 5 kişi şehit olmuş, 22 kişi yaralanmıştı.

Saldırının yıl dönümünde ise Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan Cimşit Mezarlığı'na defnedilen şehit güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan kabri başında anıldı. Başta Atakan Erdoğan'ın eşi Pınar Erdoğan olmak üzere, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, aile yakınları ve çalışma arkadaşları da anma törenine katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından ise şehitler için dua okundu. - ANKARA