TUSAŞ'tan Yerli Yangın Söndürme Helikopteri: T-925

Orman Genel Müdürlüğü için yerli ve milli olarak geliştirilen yangın söndürme helikopteri hakkında bilgi veren TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "10 ton kalkış kapasitesine sahip. Bunun 4 tonu faydalı yük dediğimiz isterseniz su. İsterseniz su, isterseniz kargo taşıyabilecek kapasitede olacak. Yani 4 ton su atıyor olacak. Orman Genel Müdürlüğü'nün kullanımına ilk etapta 8 tanesini vereceğiz. Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, jandarma, polis başta olmak üzere yaklaşık olarak 300'e varan bir adette 2030, 2040 arasında helikopter yapmayı planlıyoruz" dedi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) yerli ve milli olarak geliştirdiği uçak ve helikopterlerle göz dolduruyor. Şimdi de Orman Genel Müdürlüğü için yangın söndürme faaliyetlerinde kullanılması için T-925 helikopterini geliştirdi. 10 ton kalkış kapasitesine sahip olan helikopter 4 ton su taşıma özelliğine sahip. İlk uçuşunu 2026'ın ikinci yarısında yapacak olan helikopter, envanterden emekliye ayrılacak olan büyük ağır sınıfı helikopterlerin de yerini alacak. 8 tane helikopterin teslimi için sözleşmesi de imzalandı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Orman Genel Müdürlüğü için 2 sene önce başlattığımız bir projemiz var T925. 8 tane platform teslim etmek üzere sözleşmemizi imzalamış bulunuyoruz. Hem yangın söndürme 4 ton su atabiliyor. Hem de personel taşıma, kargo taşıma, arama kurtarma gibi genel maksat helikopterinin kullanılacağı bütün alanlarda kullanılabilecek. Aynı zamanda daha sonrası için 2030, 2040 bandında envanterde emekliye ayrılacak büyük ağır sınıfı helikopterlerin de yerini almak üzere çalışmalarımız devam ediyor. İlk uçuşunu 2026'nın ikinci yarısında yapacak. İlk teslimatına da 2028'de başlayacağız. 10 ton kalkış kapasitesine sahip. Bunun 4 tonu faydalı yük dediğimiz su. İsterseniz su, isterseniz kargo taşıyabilecek kapasitede olacak. Yani 4 yon su atıyor olacak. Orman Genel Müdürlüğü'nün kullanımına ilk etapta 8 tanesini vereceğiz. Diğer kuvvetlerle Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, jandarma, polis, Deniz Kuvvetleri başta olmak üzere yaklaşık olarak 300'e varan bir adette 2030, 2040 arasında helikopter yapmayı planlıyoruz" dedi. - İSTANBUL