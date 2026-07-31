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TUSAŞ, KAAN’ın piste taksi yaptığı anları paylaştı

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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), milli muharip uçak KAAN’ın piste taksi yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ( Tusaş ), milli muharip uçak KAAN'ın piste taksi yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde KAAN'a teknik ekibin eşlik ettiği görüldü.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ( Tusaş ), milli muharip uçak KAAN'ın piste taksi yaptığı anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından yayımladı. TUSAŞ'ın paylaştığı görüntülerde, KAAN'ın pistte taksi yaptığı görüldü. Taksi faaliyeti sırasında teknik ekibin de uçağa eşlik ettiği görüntülere yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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