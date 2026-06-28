Haberler

TUSAŞ, 53'üncü kuruluş yıl dönümünü videolu paylaşımla kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 53. kuruluş yıl dönümünde sosyal medyadan yayımladığı videoda milli hava platformları KAAN, HÜRJET, GÖKBEY, ATAK, ANKA ve AKSUNGUR gibi projelere vurgu yaparak tam bağımsız teknoloji ve milli üretim hedeflerini bir kez daha dile getirdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ( Tusaş ), 53'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından videolu kutlama mesajı yayımladı. Paylaşımda, TUSAŞ tarafından geliştirilen milli hava platformları ve teknolojik kazanımlara vurgu yapıldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), 53'üncü kuruluş yıl dönümünü sosyal medya hesaplarından yayımladığı videolu mesajla kutladı. TUSAŞ'ın paylaşımında, "Kalıcı izlerimizle her rotada geleceğin öncüsü, gökyüzünün hafızası olduk. Tam bağımsız teknolojinin, milli üretimin, durmaksızın ilerlemenin gururuyla, hedeflerimizi bir bir aşmaya devam ediyoruz. 53 yıl önce de bugün de Gelecekte de Aziz Milletimiz, tek vatanımız, şanlı bayrağımız için varız. Şan, şeref ve gururla 53 yaşındayız" ifadelerine yer verildi.

Paylaşıma yer alan videoda, TUSAŞ tarafından geliştirilen ve üretilen çeşitli hava platformlarından görüntüler yer aldı. Videoda milli muharip uçak KAAN, jet eğitim uçağı HÜRJET, genel maksat helikopteri GÖKBEY, taarruz helikopteri ATAK, ağır sınıf taarruz helikopteri ATAK-II, insansız hava araçları ANKA ve AKSUNGUR'un yanı sıra uydu ve havacılık projelerine ilişkin görüntüler kullanıldı.

Videoda, TUSAŞ'ın milli ve yerli savunma sanayii hedefleri doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar ile havacılık alanındaki teknolojik kabiliyetlerine de vurgu yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına uyarı: Yorulan varsa kenara gelsin, boşa harcayacak zamanımız yok

Erdoğan resti çekti! AK Parti teşkilatına dikkat çeken uyarı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Fırında ekmek yaparken yakalandı

Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Bakın nerede yakalandı
CHP'den Özgür Özel'in görevden alındığı iddiasına yalanlama

Özel'le ilgili iddia gündem yarattı! CHP'den beklenen açıklama geldi
Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural hem ağladı hem ağlattı: Vasiyetin sorumluluğumuzdur

Kadir İnanır'ın 27 yıllık hayat arkadaşı hem ağladı hem ağlattı
Dünya Kupası'na veda etti, yarım saatte istifasını duyurdu

Dünya Kupası'na veda etti, yarım saat içinde istifasını açıkladı
Kadir İnanır'ın cenazesinde çarpıcı kare! Kılıçdaroğlu'nun çelengi kapıda kaldı

Kadir İnanır'ın cenazesinde olay görüntü! Kılıçdaroğlu kapıda kaldı
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek

Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü! Askerler değerli eşyaları çaldı

Askerlere bak sen! Yüzlerce kişinin öldüğü depremde skandal görüntü