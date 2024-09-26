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Muğla'da STEM Semineri: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Kapsamında Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar

Muğla'da STEM Semineri: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Kapsamında Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar
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Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında disiplinler arası eğitim uygulamalarını desteklemek amacıyla okul koordinatörlerimize yönelik STEM semineri, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE öğretmenleri Belgin Sevgi İçyüz ve Elif Yılmaz tarafından Şehit Sümer Deniz Kız Anadolu İmam Hatip...

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında disiplinler arası eğitim uygulamalarını desteklemek amacıyla okul koordinatörlerimize yönelik STEM semineri, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ARGE öğretmenleri Belgin Sevgi İçyüz ve Elif Yılmaz tarafından Şehit Sümer Deniz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleşti.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında disiplinler arası eğitim uygulamalarını desteklemek amacıyla okul koordinatörlerine yönelik bir STEM semineri düzenledi. Seminer, Şehit Sümer Deniz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, ARGE öğretmenleri Belgin Sevgi İçyüz ve Elif Yılmaz tarafından gerçekleştirildi. Eğitimde, katılımcılara STEM eğitiminin önemi ve uygulama yöntemleri hakkında bilgiler verildi. Ayrıca, atölye çalışmaları ile katılımcıların pratik deneyim kazanmaları sağlandı. Seminerde, eğitimde yenilikçi yaklaşımlar ve disiplinler arası iş birliğinin teşvik edilmesi konuları üzerinde duruldu.

Seminere katılan Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Sayın Erdinç Kara, eğitimdeki gelişmelerin önemine vurgu yaparak, öğretmenlerin bu tür seminerlerle bilgi ve becerilerini artırmalarının eğitim kalitesine katkı sağlayacağını belirtti.

Bu tür eğitimlerin, öğrencilerin STEM alanındaki yeteneklerini geliştirmek ve onları geleceğin mesleklerine hazırlamak adına büyük bir fırsat sunduğu ifade edilirken, eğitimciler de bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini vurguladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Eğitim Müdürlüğü Türkiye Yüzyılı Elif Yılmaz

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