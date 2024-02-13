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Türkiye Yeşilay Cemiyeti Samsun Şube Başkanı Değişti

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Türkiye Yeşilay Cemiyeti Samsun Şube Başkanlığı'nda görev değişikliği yaşandı. Emre Güneş, yeni şube başkanı olarak atandı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Samsun Şube Başkanı, Emre Güneş oldu.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Samsun Şube Başkanlığı'nda görev değişikliği yaşandı. Şube Başkanlığı görevine layık görülmekten onur duyduğunu belirten Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, "Yeşilay, sağlıklı yaşam bilincini oluşturmak için çalışmalarını devam etmektedir. Bu görevi Samsun ilimizde üstlenmekten mutluyuz. Muhammet Ali Oruç başkanımızın bayrağı bıraktığı yerden alıp daha ilerilere götürmek için yönetim kurulumuz ile çalışmalarımıza devam edeceğiz. Kendisine çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Dr. Muhammet Ali Oruç'a bağımlılıklarla mücadele konusunda ve Yeşilay Samsun Şubesi'ne verdiği hizmetlerinden dolayı Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş tarafından plaket takdim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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