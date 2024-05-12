Türkiye'nin sabit arenalı tek Espor ve İnovasyon Merkezinde yeni dönem kayıtlar sürüyor.

İlkokul ve ortaokul düzeyinde 'robotik kodlama', 'arduino' ile '3B modelleme ve baskı' alanlarında verilecek kurslara başvurular, Atatürk Bulvarı tramvay son durak karşısındaki Espor ve İnovasyon Merkezi'ne şahsen yapılıyor.

Konuya ilgi duyan genç dahiler, 14 Mayıs Salı günü mesai bitimine kadar başvuru yapabilecek. - KAYSERİ