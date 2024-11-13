Türkiye'nin ilk şehit öğretmeni mezarı başında anıldı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde terör örgütü tarafından şehit edilen ilk öğretmen olan Şenol Akar, jandarma tarafından mezarı başında anıldı.

Karpuzlu İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından 12 Kasım 2024 tarihinde ilk şehit öğretmen Şenol Akar'ın seneyi devriyesinde kabri ziyaret edilerek dualar edilerek anıldı. Şehit öğretmenin kabrine jandarma personelleri tarafından çiçek bırakıldı, kabrinin bakımı yapıldı. Şehit öğretmen Şenol Akar, Şırnak merkeze bağlı Yoğurtçular Köyü İlkokulu'nda 12 Kasım 1987'de teröristlerin saldırısında kaldığı okul lojmanında şehit edilen ilk öğretmendi. - AYDIN