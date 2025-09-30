Türkiye, Doğu Akdeniz'deki İnsani Yardım Faaliyetlerini Takip Ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Türkiye, Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini yakından takip etmektedir" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyadan bir açıklama yayımlayarak Doğu Akdeniz'deki sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenliğinin yakından takip edildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye; uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde, halihazırda Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini yakından takip etmektedir. Bu kapsamda; bölgede çeşitli eğitim ve faaliyetlerde rutin çalışmalarını sürdüren gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetimiz, ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi insani değerlerin korunması ve masum sivillerin güvenliği için her yerde ve her koşulda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir." - ANKARA