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Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Aile Temalı Roman Yarışması

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan Aile Temalı Roman Yarışması
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Türkiye Diyanet Vakfı, 2025 Aile Haftası kapsamında 'Ailem: En Değerli Hazinem' temalı bir roman yarışması düzenliyor. Yarışmanın son başvuru tarihi 11 Nisan 2025 olup, ödüller 15 Mayıs'ta açıklanacak.

Türkiye Diyanet Vakfı İLKSAY, aile kavramının önemine dikkat çekmek amacıyla anlamlı bir roman yarışması düzenliyor.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), İlim Kültür Sanat ve Yayın Kurulu Başkanlığı (İLKSAY), 2025 Aile Haftası dolayısıyla düzenleyeceği "Ailem: En Değerli Hazinem" temalı roman yarışması için başvuruları kabul etmeye başladı.

Yarışmanın seçici kurulunda; Naime Erkovan, Emre Ergin, Ayla Abak, Kadir Daniş ve Ayşegül Genç gibi edebiyatçılar yer alıyor. Yarışmaya, 18 yaşını doldurmuş ve Türkçe yazabilen yurt içi ve yurt dışından herkes katılabilecek. Romanların, 15 yaş ve üzeri okuyuculara hitap etmesi ve aile konulu özgün nitelik taşıması gerekecek. Milli, dini ve manevi değerlere aykırı içerikler değerlendirme dışı bırakılacak.

Başvurular yalnızca "yarisma.ilksay@tdv.org" adresi üzerinden kabul edilecek. Son başvuru tarihi 11 Nisan 2025 saat 17.00 olarak belirlenirken, bu tarihten sonra gönderilen eserler kabul edilmeyecek. Yarışma hakkında detaylı bilgi internet adresi üzerinden alınabilecek.

Yarışmada birinciye 50 bin TL, ikinciye 35 bin TL, üçüncüye ise 20 bin TL para ödülü takdim edilecek. Ayrıca mansiyon ödülü de sahibini bulacak. Sonuçlar 15 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak. Ödül töreni ise ileri bir tarihte duyurulacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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