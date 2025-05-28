Türkiye Diyanet Vakfı Edremit'te Kurban Bağış Standı Açtı

Türkiye Diyanet Vakfı, Balıkesir'in Edremit ilçesinde kurban bağışlayacak vatandaşlar için Cumhuriyet Meydanı'nda stant açtı.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın Türkiye'de bin 3 şubede, yurt dışında da 149 ülkede faaliyet gösterdiğini ifade eden Müftü Sıddık Durmuş, "İnsanlar arasında iyilik köprüsü vazifesi görmeye çalışıyoruz. Vakıf olarak vekaletle kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlara aracı oluyoruz. TDV'nin 2025 yılı vekaletle kurban kesim bedeli yurt içinde 13 bin 500 lira, yurt dışında ise 5 bin 450 lira olarak belirlendi. Filistin için kurban bağışı yapmak isteyen vatandaşlarımız da 11 bin lira karşılığında kurbanlarını vekalet edebileceklerdir. Her sene olduğu gibi bu senede de vekaletle kurban bağışlarını kabul ediyoruz ve bu kapsamda açtığımız standımıza vekaletle kurban kestirmek isteyen vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi. - BALIKESİR