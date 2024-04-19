Türkiye'den 3 Bin 774 Ton Yardım Malzemesiyle İyilik Gemisi Gazze'ye Ulaştı

Türkiye'den 3 bin 774 ton insani yardım malzemesiyle Gazze için yola çıkan 9. "İyilik Gemisi", Mısır'ın El- Ariş Limanı'na ulaştı.

Türkiye, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'ye yardım elini uzatmaya devam diyor. Türk Kızılay tarafından temin edilen gıda, bebek malzemeleri, uyku tulumu ve un gibi insani yardım malzemeleriyle 16 Nisan'da Mersin Limanı'ndan yola çıkan 9. "İyilik Gemisi", Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaştı. Kıyıya indirilecek 3 bin 774 tonluk yardım malzemeleri, daha sonra tırlara yüklenerek Refah Sınır Kapısı üzerinden Gazze'deki Filistinlilere ulaştırılacak.

Türkiye'den gönderilen 9. gemi, 3 bin 774 ton yardım malzemesiyle bugüne kadar gönderilen iyilik gemileri içinde tek seferde en fazla yardım miktarı içeren gemi oldu. - EL ARİŞ