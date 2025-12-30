Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Çorum, Tokat, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, iç ve yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Güney Ege kıyıları ile Antalya'nın doğusu, Mersin'in batısında kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklığının, güneyli rüzgarlarla birlikte batı ve iç kesimlerde biraz artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar: Rüzgarın genellikle güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Karadeniz, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat), Orta ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı 5

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı yüksekleri karla karışık yağmurlu 14

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. 15

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 11

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 11

Erzurum: Çok bulutlu -7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu -1 - İSTANBUL