Türkeli'de muhtarlara içme suyu eğitimi

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda içme sularının korunması ve muhtarların görevleri ele alındı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünce İçme Suları Muhtarlar Eğitim Toplantısı düzenlendi.

Toplantıda, içme sularının korunması, kaynakların verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılması konularında katılımcılara bilgilendirme yapıldı. Ayrıca yürürlükteki mevzuat kapsamında muhtarların içme suları ile ilgili görev, yetki ve sorumlulukları ele alınarak karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

İmam Hatip Ortaokulu'nda düzenlenen toplantıya Kaymakam Cezmi Kandemir, İlçe Özel İdare Müdürü Cengiz Özcan ve muhtarlar katıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
