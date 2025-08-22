Türk Yıldızları'nın Ahlat Gösterisi Nefes Kesti

Türk Yıldızları'nın Ahlat Gösterisi Nefes Kesti
Güncelleme:
Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 1071 Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Yıldızları'nın düzenlediği gösteri büyük ilgi gördü. Vatandaşlar, akrobasi ve alçak uçuş gösterilerini heyecanla izledi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Türk Yıldızları'nın gösterisi nefes kesti.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı tarafından 1071 Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümünde düzenlenen etkinlikler, Türk Yıldızları'nın gösterisi ile başladı. 1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı'ndaki etkinliğin ilk gününde Türk Yıldızları'nın gösterisini heyecanla izleyen vatandaşlar, jetlerin yaptıkları alçak uçuş ve akrobasi gösterilerini alkışladı. Vatandaşlar gösterileri cep telefonlarıyla da kaydetti. Gösteriyi izleyen vatandaşlardan Şahin Şerefoğlu, "Bu yıl Malazgirt Zaferi'nin 954'üncü yıl dönümünde Türk Yıldızları'nın yapmış olduğu gösteri gerçekten görülmeye değerdi, zevkle izledik. Gerçekten harika bir gösteri oldu ve insanlar çok mutlu oldu bunu izlerken. Emeklerine sağlık" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
