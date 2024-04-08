İstanbul'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı kutlandı

İstanbul'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yılı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yılı nedeniyle Pekom'da iftar programı düzenlendi. Düzenlenen programa İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın yanı sıra şehit aileleri ve gaziler ile yakınları katıldı. İftar sonrasında konuşma yapan Vali Gül, "Türk Polis Teşkilatı kardeş kuruluşlar ile birlikte askeriyle, polisiyle, güvenlik kuruluşları ile birlikte vatanın her karışını, bayrağımıza yan gözle bakan bu milletin birliğine, dirliğine yan gözle bakan kim varsa canıyla malıyla bu mücadeleyi yapıyor. O yüzden 100 yılı geride bıraktık ve yeni bir yüzyıla başlıyoruz. Geçmişte 16 devlet kurmuşuz, 15 tane devlet yıkılmış. Bu topraklarda devletlerin ayakta durabilmesi için hepimizin feraset sahibi olması lazım. Hepimizin olabildiğince sizlerin de yaptığı gibi fedakar olması lazım ki 16. devletimizi sonsuza kadar yaşatmış olalım" dedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise, "Dünyanın en büyük 15'inci metropol kenti olan, nüfusu 31 ülkenin nüfusundan fazla olan bu şehirde görev yapmak, bu şehre hizmet etmek biliyoruz ki herkese nasip olmaz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak bu ayrıcalığın bilincindeyiz. Bu ayrıcalığın gururunu tüm mesai arkadaşlarım ile birlikte yaşıyoruz. 56 bin personelimizle birlikte mesai gözetmeksizin İstanbul'un her köşesinde, her sokağında terör örgütleriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle ve tüm suç odaklarıyla amansız bir mücadele veriyoruz. Emniyet teşkilatımızın kahraman mensupları Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi 'Herkesin polisi kendi vicdanıdır fakat polis vicdanı olmayanın karşısındadır.' Türk polisi olarak vicdanı olmayanların karşısında dimdik duruyoruz ve bundan sonra da durmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL