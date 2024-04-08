Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

İstanbul'da Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yılı kutlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yılı dolayısıyla iftar programı düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179. yılı nedeniyle Pekom'da iftar programı düzenlendi. Düzenlenen programa İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın yanı sıra şehit aileleri ve gaziler ile yakınları katıldı. İftar sonrasında konuşma yapan Vali Gül, "Türk Polis Teşkilatı kardeş kuruluşlar ile birlikte askeriyle, polisiyle, güvenlik kuruluşları ile birlikte vatanın her karışını, bayrağımıza yan gözle bakan bu milletin birliğine, dirliğine yan gözle bakan kim varsa canıyla malıyla bu mücadeleyi yapıyor. O yüzden 100 yılı geride bıraktık ve yeni bir yüzyıla başlıyoruz. Geçmişte 16 devlet kurmuşuz, 15 tane devlet yıkılmış. Bu topraklarda devletlerin ayakta durabilmesi için hepimizin feraset sahibi olması lazım. Hepimizin olabildiğince sizlerin de yaptığı gibi fedakar olması lazım ki 16. devletimizi sonsuza kadar yaşatmış olalım" dedi.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ise, "Dünyanın en büyük 15'inci metropol kenti olan, nüfusu 31 ülkenin nüfusundan fazla olan bu şehirde görev yapmak, bu şehre hizmet etmek biliyoruz ki herkese nasip olmaz. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olarak bu ayrıcalığın bilincindeyiz. Bu ayrıcalığın gururunu tüm mesai arkadaşlarım ile birlikte yaşıyoruz. 56 bin personelimizle birlikte mesai gözetmeksizin İstanbul'un her köşesinde, her sokağında terör örgütleriyle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle ve tüm suç odaklarıyla amansız bir mücadele veriyoruz. Emniyet teşkilatımızın kahraman mensupları Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi 'Herkesin polisi kendi vicdanıdır fakat polis vicdanı olmayanın karşısındadır.' Türk polisi olarak vicdanı olmayanların karşısında dimdik duruyoruz ve bundan sonra da durmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Zafer Aktaş İstanbul İftar Güvenlik Yerel Haberler

Bakmadan Geçme

8-9 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 8-9 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 8-9 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 8-9 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 8-9 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 8-9 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 8-9 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8-9 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Denizli bayram namazı saat kaçta 2024? Denizli bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Trabzon bayram namazı saat kaçta 2024? Trabzon bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Balıkesir bayram namazı saat kaçta 2024? Balıkesir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Aydın bayram namazı saat kaçta 2024? Aydın bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Arefe günü teravih var mı? Bu akşam teravih namazı kılınacak mı? 9 Nisan bugün teravih namazı kılınır mı? Antalya bayram namazı saat kaçta 2024? Antalya bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Nevşehir bayram namazı saat kaçta 2024? Nevşehir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı
title