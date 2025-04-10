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Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yılı Kutlandı

Türk Polis Teşkilatı'nın 180. Yılı Kutlandı
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Polis çocukları, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli ebeveynlerine çiçek takdim ederek Polis Haftası'nı kutladı. 'Bir çiçek yetmezdi belki ama bir gülüş her şeyi anlattı' temalı video, duygusal anlar yaşattı.

Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla polis çocukları, Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünde görevli anne ve babalarına çiçek takdim ederek, Polis Haftası'nı kutladılar. 'Bir çiçek yetmezdi belki ama bir gülüş her şeyi anlattı' temasıyla Polis Haftası'na özel hazırlanan anlamlı ve özel video, yürekleri ısıttı.

Vatandaşın huzur ve güvenliği için gece gündüz fedakarca görev yapan Türk Polis Teşkilatı, 180'inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan 'Bir çiçek yetmezdi belki ama bir gülüş her şeyi anlattı' temalı video ise yüreklere dokundu. Görevi başındaki polis annelerinin, babalarının, abilerinin ve ablaların gününü kutlamak isteyen minikler, çiçekçiden çiçekler alarak, sürpriz yaptılar. Koştur koştur çiçekleri annelerine, babalarına götüren miniklerin heyecanı gözlerinden okunurken, "Polis haftan kutlu olsun babacığım" diyerek, babasının özel gününü, haftasını kutlayan çocuğun, kucak dolusu sarılması yürekleri ısıttı, sevinci ise izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu. - BAYBURT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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