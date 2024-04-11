Türk Polis Teşkilatı'nın 179. Kuruluş Yılı Bayburt'ta Kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 179'uncu kuruluş yılı ve Polis Haftası Bayburt'ta törenle kutlandı.

Saray Bahçesi, Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen kutlama töreninde Atatürk büstüne İl Emniyet Müdürlüğünce çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Mazisi şanla şerefle dolu olan Türk Polis Teşkilatının mensubu olmaktan her zaman gurur ve mutluluk duyduğunu ifade eden İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, polis meslektaşlarının gününü kutladı, çalışmalarında başarılar diledi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, şube müdürleri ve emniyet mensupları katıldı. - BAYBURT