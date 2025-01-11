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Türk Mutfağında Geleneksel Gıdalar Konferansı Düzenlendi

Türk Mutfağında Geleneksel Gıdalar Konferansı Düzenlendi
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Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen konferansta Prof. Dr. Nurten Çekal, Türk mutfağındaki geleneksel gıdalar hakkında bilgi verdi. Sucuk, pastırma, tarhana, lokum ve yoğurtun tarihi hakkında önemli bilgiler paylaşıldı.

Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü tarafından "Türk Mutfağında Geleneksel Gıdalar" konferansı düzenlendi.

Konferansta konuk konuşmacı olarak yer alan Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurten Çekal, geleneksel Türk et ürünleri, tarhana kökenleri, lokum ve yoğurtun ortaya çıkış serüvenleri hakkındaki sunumuyla katılımcıları bilgilendirdi. Çekal, konuşmasında "Sucuk, baharatlı kıymadan oluşan etin bağırsağa doldurulup kurutulmasıyla hazırlanmaktadır. Pastırmanın da, Divanu Lugati't Türk ve Selçuklu kaynaklarında geçen "Yazok et" olarak bilinmektedir. Tarhananın tarihi, Orta Asya'ya kadar uzanmaktadır. Lokum, kaynaklara göre 15. yüzyıldan beri Anadolu'da yapılmaktadır. Yoğurdun ilk olarak kimler tarafından ve nasıl üretildiği üzerine kesin bir bilgi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi. Seminerin ardından soru-cevap bölümü tamamlanırken, Anadolu Üniversitesi Eskişehir Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Osman Güldemir tarafından Prof. Dr. Nurten Çekal'a teşekkür plaketi takdim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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