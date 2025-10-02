Haberler

Türk Kızılay Patnos İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardımda Bulundu

Türk Kızılay Patnos Şubesi, ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi, ekmek fişi ve hijyen paketi dağıtarak sosyal yardımlarına devam etti.

Türk Kızılay Patnos ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi, ekmek fişi ve hijyen paketi dağıttı.

Türk Kızılay Patnos Şubesi, sosyal yardımlarına devam ediyor. Ekipler, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek gıda kolisi, ekmek fişi ve hijyen paketlerini teslim etti.

Gönüllülerin desteğiyle hazırlanan yardımların titizlikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı belirtildi. Yetkililer, yapılan çalışmalarla ailelerin yanında olduklarını hissettirmeyi amaçladıklarını kaydetti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

