Türk Kızılay Patnos İhtiyaç Sahibi Ailelere Yardımda Bulundu

Türk Kızılay Patnos ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi, ekmek fişi ve hijyen paketi dağıttı.

Türk Kızılay Patnos Şubesi, sosyal yardımlarına devam ediyor. Ekipler, ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek gıda kolisi, ekmek fişi ve hijyen paketlerini teslim etti.

Gönüllülerin desteğiyle hazırlanan yardımların titizlikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı belirtildi. Yetkililer, yapılan çalışmalarla ailelerin yanında olduklarını hissettirmeyi amaçladıklarını kaydetti. - AĞRI