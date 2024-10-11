Üye Girişi
Haberler

Türk Kızılay, Mersin Limanı'nda Tahliye Edilenlere Beslenme Desteği Sağlıyor

Türk Kızılay, Mersin Limanı'nda Tahliye Edilenlere Beslenme Desteği Sağlıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Kızılay, Lübnan'dan tahliye edilerek Mersin Limanı'na ulaşan yaklaşık bin kişiye sıcak yemek ve ikramlarla beslenme desteği sunuyor. Türk Deniz Kuvvetleri'nin tahliye operasyonu kapsamında gelen vatandaşlara Kızılay, sıcak yemek servisi ve atıştırmalık ürünler sunuyor. Ayrıca Lübnan'da insani yardım ihtiyacını karşılamak için uzman ekip görevlendirildi.

Türk Kızılay, Lübnan'dan tahliye edilerek Mersin Limanı'na ulaşan aralarında yaşlı, engelli ve çocukların da bulunduğu yaklaşık bin kişiye sıcak yemek ve ikramlarla beslenme desteği sağlıyor.

İsrail ve Lübnan arasında tırmanan gerilim nedeniyle Lübnan'dan ayrılmak üzere başvuran Türk vatandaşlarının tahliyesini sağlayan Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait iki gemi Mersin Limanı'na ulaştı. Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savuma Bakanlığı koordinesinde yürütülen tahliye operasyonu kapsamında Beyrut Limanı'ndan hareket eden TCG Bayraktar 558 yolcuyu, TCG Sancaktar ise 378 yolcuyu Türkiye'ye getirdi. Tahliyesi sağlanan kişilere her iki gemide görevlendirdiği personelle beslenme desteği veren Kızılay, Mersin Limanı'na ulaşan vatandaşlara pasaport kontrolü öncesi sıcak yemek servisi hizmeti verirken, ikram araçlarıyla sıcak ve soğuk içecek ile atıştırmalık ürünler de sundu.

Lübnan'da uzman ekip sahada

Tahliye operasyonu için Beyrut Limanı'na ulaşan gemilerle Lübnan'a gıda kolisi, hijyen seti ve barınma malzemesinden oluşan acil yardım desteği ulaştıran Türk Kızılay, Lübnan tarafında insani yardım ihtiyacının karşılanması ve ilgili paydaşlarla koordinasyonun sağlanması amacıyla da bölgede uzman ekip görevlendirdi.

Lübnan'da çatışmaların patlak vermesinin hemen ardından Türkiye'nin 25 Eylül'de gönderdiği yardım uçağıyla temel gıda ve hijyen malzemelerini ulaştıran Türk Kızılay, bölgedeki acil ihtiyaçların tespiti ve hızla karşılanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Uluslararası İlişkiler Türk Deniz Kuvvetleri Savaş ve Çatışma Güvenlik Kızılay Lübnan Sağlık Yerel Yaşam

Kredi kartlarından savunma sanayiine yıllık katkı payı alınacak! İşte yeni vergi paketinin detayları

Kredi kartlarından yeni bir katkı payı alınacak

 Fiyatı 5 bin lira ve üzerinde olan kol saatleri için yüzde 20 ÖTV alınacak

Şaka değil! Artık taktığımız saate de vergi ödeyeceğiz

 Savcıyı makamında parmak sallayarak tehdit etti: Mermiye kafa atacak 500 adamları var

İnfial yaratacak görüntü! Savcıyı makamında böyle tehdit etti
Köfteci Yusuf'un sahibinden yeni açıklama: Siyasi bağlantılarım olsa numune alamazlardı

Köfteci Yusuf'un sahibi kendini savunurken siyasileri ateşe attı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gebze'de köpekleri ve kedileri kim öldürdü? Kızılcık Şerbeti 72. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 Ekim Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Kredi kartı limiti nasıl düşürülür? Zinnur Büyükgöz kimdir? Zinnur Büyükgöz hayatı ve biyografisi! Gebze'de ne oldu (VİDEO)? Gebze'de hayvan katliamı! Gebze'de hayvanlar neden, nasıl öldürüldü? Alanyaspor Hull City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Alanyaspor Hull City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Yalı Çapkını CANLI izle! STAR TV Yalı Çapkını yeni bölüm full HD canlı yayın izle SON BÖLÜM izle 10 Ekim Cuma Yalı Çapkını yeni fragmanı yayınlandı Yeni vergi paketinde neler var? CANLI DÖVİZ KURU 11 EKİM | Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? Türkiye- Karadağ maçı muhtemel 11'ler! Türkiye- Karadağ maçında Arda Güler oynayacak mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.