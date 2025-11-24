Türk Kızılay, Gazze'ye İnsani Yardımları Ulaştırmaya Devam Ediyor

Türk Kızılay'ın son İyilik Gemisiyle gönderdiği insani yardımlar, sınır kapılarındaki kısıtlamalara rağmen Gazze'ye giriş yaparak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaya başlandı. Kızılay'ın Gazze ve Derilbelah'taki aşevlerinde günlük sıcak yemek kapasitesi 35 bine yükseldi.

Türk Kızılay'ın son İyilik Gemisiyle sevk edilen gıda ve insani yardım malzemeleri Gazze'ye giriş yaparak dağıtılmaya başlandı. Refah Sınır Kapısı'nda uygulanan kısıtlamalara rağmen yardım malzemelerinin önemli bir bölümü Gazze'ye ulaşırken, Kızılay ekipleri sahada ihtiyaç sahiplerine destek sağlamayı sürdürüyor.

Son İyilik Gemisiyle ulaştırılan kurban konserveleri, Gazze'nin güneyinde kurulan dağıtım merkezi üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere verilmeye başlandı.

Gazze'de sıcak yemek kapasitesi 35 bine yükseldi

Çatışmaların başladığı günden bu yana faaliyet gösteren Kızılay aşevleri, kapasitesini 21 binden 35 bine çıkardı. Gıda erişiminin kritik seviyede olduğu bölgelerde sunulan bu hizmet, özellikle yerinden edilmiş aileler, yaşlılar ve çocuklar için hayati bir destek niteliği taşıyor.