Türk Kızılay'dan Engelli İhtiyaç Sahiplerine Tekerlekli Sandalye Desteği

Türk Kızılay Palandöken Şubesi, Dünya Engelliler Günü Sebebiyle dezavantajlı durumda olan 12 engelli ihtiyaç sahiplerine ortopedik koltuklu, konforlu, akülü tekerlekli sandalye teslim etti.

Türk Kızılay Palandöken Şube Başkanı Muhammet İkbal Çiçek konuyla alakalı yaptığı açıklama da, "Akülü Tekerlekli sandalye engelli vatandaşlarımız için lüks bir araç değil, günlük hayatını idame ettirmek için zorunlu bir ihtiyaçtır. İhtiyaç sahibi olduğu tarafımızdan yapılan kapsamlı sosyal incelemeler neticesinde tespit edilen hasta ve fiziksel engelli bireylere; Akülü-manuel tekerlekli sandalye temin edip bugünde teslim etme mutluluğunu yaşadık. 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün yaklaşması sebebiyle Türk Kızılay Palandöken Şubemize akülü araç ve manuel araç talebinde bulunan ailelerimizi Engelsiz Birim Başkanımız Önder Cellat ve birimi tarafından adreslerinde ziyaret edip sosyal incelemeleri tamamlandıktan sonra raporlarıyla beraber şubemize müracaatlarını yapan 12 ailemize şubemizde 11 tanesi akülü 1 tanesi manuel olmak üzere şubemizde teslimatını yapıp mutluklarına ortak olduk. Araçlarımızı temin noktasında Kadın Birimimiz, Engelsiz Birimimiz, Yetim Birimimizle beraber yakın zamanda iki ayrı noktada hayır çarşısı düzenleyip elde edilen gelirin üzerine de bağışçılarımızdan gelen bağışlarla ilave edip tekerlekli sandalyeleri temin ettik. Bizlere bu süreçte destek olan bütün bağışçılarımıza, programımıza iştirak eden Erzurum Kızılay Merkez Şube Genel Sekreterimiz Abdulnasır Polat, Hüseyin Avni Ulaş Mahalle Muhtarımız Şeyda Ateş, Kurtuluş Mahalle Muhtarımız Kürşat Oğurlu, Ilıca Mahalle Muhtarımız Özkan Sekmen, Selçuklu Mahalle Muhtarımız Ayhan Yurdagül, Saltuklu Mahalle Muhtarımız Erdinç Altun'a Şubemiz adına teşekkür ediyorum" dedi. - ERZURUM