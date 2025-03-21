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Türk Kızılay Alaca'da Kan Bağışı Kampanyasına Yoğun İlgi

Türk Kızılay Alaca'da Kan Bağışı Kampanyasına Yoğun İlgi
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Çorum'un Alaca ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası, vatandaşlar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Kampanya, Ramazan ayında hayat kurtarma amacıyla gerçekleştirildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.

Çorum'un Alaca ilçesinde Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyası ilçe halkı tarafından yoğun ilgi ve duyarlılıkla karşılandı. Kan bağışında bulunan vatandaşlara, Kızılay ekipleri tarafından bilgilendirme de yapıldı. Ramazan ayında düzenlenen kampanyaya gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyleyen Kızılay Alaca Şube Başkanı Akif Yurt, "Kan bağışı, hayat kurtaran bir harekettir. Bugün burada toplanan değerli kan, ihtiyaç sahiplerine ulaştığında bir hayatın kurtulmasına vesile olacaktır. Vatandaşlarımızın gösterdiği duyarlılık ve destek bizler için çok kıymetli. Hep birlikte daha fazla hayat kurtarmak için mücadele ediyoruz" dedi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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