'Türk İstiklâlinin Ruh Kökleri ve İstiklâl Marşı' konulu konferans düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bayram Durbilmez, İstiklal Marşı'nın kabulünün 101. yıldönümü dolayısıyla 'Türk İstiklalinin Ruh Kökleri ve İstiklal Marşı' konulu konferans düzenledi.

Tarihi Yaşar Erbaz Konağında düzenlenen konferansa Türk Ocakları Şube Başkanı Nefise Yüksel, Türk Ocakları Onur Kurulu Başkanı Necati Şahin, Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Mahmut Sunay Kabayel, Türkav İl Başkanı Kemal Ergun, MHP Kadın ve Aileden Sorumlu İl Bşk. Yrd. Gülseren Sarıoğlu ve yönetimi, MHP İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Yozgat Ülkü Ocakları il yönetim kurulu üyeleri, Ülkü Ocakları İlçe Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Bozok Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve öğrencileri katıldı. Konferansta konuşan Prof. Dr. Durbilmez, "İstiklal Marşı; Türk milletinin var oluş, bir oluş, gür oluş, hür oluş ile ilgili azim ve kararını ifade eder. Kimliğini koruma, öze dönüş ve yeni bir ruh ile cennet yurtta Türk töresini sürekli kılma haykırışıdır" dedi. Atatürk'ün 'İstikbal göklerdedir' sözüne de değinen Prof. Dr. Durbilmez, "Biz de aynı ruh ve imanla diyoruz ki: İstiklal köklerdedir!" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü;

"Türk'ün diriliş, deriliş ve direniş ruhunun köklerinden yeniden ortaya çıkan Türk'ün istiklal ruhu Çanakkale ruhuyla şekillenmiştir. Çanakkale ruhunun kökleri de Türk'ün Ergenekon ruhuna dayanır. Yenilenen yenilmez! Ergenekon'da, Çanakkale'de yenilenen Türk'ün istiklal ruhu da Türk'ü yenilmez kılmıştır. Türk İstiklal ruhu var oldukça Türk milleti hürriyetini, Türk devleti istiklalini kaybetmeyecektir. Bu ruhu taşıyan tek bir Türk bile dünyada bulunduğu sürece ay-yıldızlı al bayrak da gönderde dalgalanmaya devam edecektir."

Konferansın ardından Yozgat Ülkü Ocakları Başkanı İrfan Şahbaz tarafından Prof. Dr. Bayram Durbilmez'e Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı armağan edildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel