Türk-İş Trabzon İl Başkanı Gökhan Gedikli: "1 Mayıs'ı İlimizde Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü Olarak Kutlayacağız"

Haber: Esra Nur PERVAN

(TRABZON) - Türk-İş Trabzon İl Başkanı Gökhan Gedikli, "Ücretler yüksek enflasyona yenik düşüyor. Sosyal haklarımıza yönelik saldırılar devam ediyor. Tüm bu olumsuzluklar karşısında bu yıl ki 1 Mayıs daha da önemli hale gelmiştir. 1 Mayıs'ı ilimizde hep birlikte emeğin, birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak tüm renklerimizle farklılıklarımızın bir arada olacağı şekilde kutlayacağız" dedi.

Türk-İş Trabzon İl Başkanı Gökhan Gedikli, kentteki "1 Mayıs ve Emek Dayanışma Günü" kutlamalarına ilişkin, 1 Mayıs Bileşenleriyle basın açıklaması yaptı.

İşçileri, kamu emekçilerini, emeklileri, çiftçileri, işsizleri, yoksulları, kadınları, gençleri, yoksulluğa ve sömürüye 'hayır' diyen, eşit, özgür, adaletli, huzurlu ve demokratik bir Türkiye hedefi olan herkesi 1 Mayıs kutlamalarına çağıran Gedikli, şunları kaydetti:

"Bugün dünyada işçiler, bir asır önce 8 saat çalışma uğruna canlarını veren emekçi kardeşlerini anmaya hazırlanırken günümüzde hala pek çok ülkede insan onuruna yakışmayan çalışma koşullarının var olmasına isyan ediyor. Emeğin uğradığı haksızlıklara karşı hep birlikte sesini yükseltiyor. Bugün de çalışma hayatındaki sorunlarımızın devam ettiğini görüyoruz. Bu sorunlar, yoksulluk, işsizlik, gelir dağılımındaki adaletsizlik, kayıt dışı istihdam, vergide adaletsiz yapı, sendikasızlaştırma, sendikal örgütlenmede sıkıntılar, güvencesiz çalışma, iş kazaları sonucu meydana gelen ölümler, taşeron işçilik, kiralık işçilik ve kıdem tazminatı konusudur."

Bugün bunlar yaşanılırken özelleştirme politikalarıyla kurumlarımız tek tek satılmakta fabrikalar ya kapatılıp ya da sermayeye peşkeş çekilmeye devam edilmekte halkın gerçek gündemi olan açlık, yoksulluk ve işsizlik adeta gözden kaçırılmaya çalışılmaktadır. Devleti küçültme adı altında başta eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik olmak üzere kamu hizmetleri paralı hale getirilmiştir. Giderek artan borçlarla tarım can çekişiyor, esnaf kan ağlıyor, emekliler çile çekiyor ay sonunu getiremiyorlar. Ücretler yüksek enflasyona yenik düşüyor. Sosyal haklarımıza yönelik saldırılar devam ediyor. Tüm bu olumsuzluklar karşısında bu yıl ki 1 Mayıs daha da önemli hale gelmiştir. Bu anlamda 1 Mayıs'ı ilimizde hep birlikte emeğin, birlik, mücadele ve dayanışma günü olarak tüm renklerimizle farklılıklarımızın bir arada olacağı bir şekilde kutlayacağız. Buradan ilimizde bulunan tüm siyasi parti, sendika, sivil toplum örgütü ve halkımızı 1 Mayıs Cuma günü saat 12'de Cumhuriyet Caddesi eski TEDAŞ önünde buluşup meydanda yapacağımız mitinge, birlik ve dayanışma bayrağımıza davet ediyoruz. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta öğrencilerimiz cinayete kurban gitti. Öğretmenimiz aynı şekilde. Bunun için tertip komitesinin almış olduğu karar gereği herhangi bir eğlence düzenlenmeyecektir. Bunu da özellikle buradan tertip komitesi adına söylemek istiyorum."

Kaynak: ANKA