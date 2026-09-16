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Türk havacılığının öncüsü Vecihi Hürkuş’un torunundan anlamlı ziyaret

Türk havacılığının öncüsü Vecihi Hürkuş’un torunundan anlamlı ziyaret
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Türk havacılık tarihinin öncü isimlerinden Vecihi Hürkuş’un torunu Lee Vecihi Maxson ile akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, Türk Hava Kurumu’nu (THK) ziyaret etti.

Türk havacılık tarihinin öncü isimlerinden Vecihi Hürkuş'un torunu Lee Vecihi Maxson ile akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, Türk Hava Kurumu'nu (THK) ziyaret etti.

Havacılık tarihinin önemli temsilcilerini bir araya getiren buluşmada, Türk havacılığının geçmişten bugüne uzanan gelişimi ele alındı. Ziyarette Lee Vecihi Maxson ve akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, kurum yetkilileriyle bir araya gelerek havacılık alanındaki çalışmalar üzerine sohbet gerçekleştirdi.

Gerçekleşen ziyaretten duyulan memnuniyeti dile getiren yetkililer, havacılık mirasının yaşatılması adına yapılan bu buluşmanın büyük bir anlam taşıdığını belirterek konuklarına teşekkür etti. Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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