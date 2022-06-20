Türk Hava Yolların'ndan sefer iptalleri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türk Hava Yolların'ndan sefer iptalleri

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:

Türk Hava Yolları'nın (THY) bugün gerçekleştirmeyi planladığı tarifeli Belçika seferleri, karşı meydandaki havalimanı personellerinin greve gitmesi nedeniyle iptal edildi.

Türk Hava Yolları'nın (THY) bugün gerçekleştirmeyi planladığı tarifeli Belçika seferleri, karşı meydandaki havalimanı personellerinin greve gitmesi nedeniyle iptal edildi. Londra-İstanbul seferi ise kapasite yetersizliği nedeniyle iptal oldu.

THY'nin bugün Belçika'nın Başkenti Brüksel'e gerçekleştirmeyi planladığı tarifeli uçuşlar grev engeline takıldı. Ulusal endüstriyel grev nedeniyle Brüksel Havalimanı'nda güvenlik personeli eksikliğine bağlı olarak yaşanan sefer iptallerinden THY de etkilendi. Bu kapsamda TK 1939-TK1940 sefer sayılı İstanbul-Brüksel-İstanbul ile TK 1942 sefer sayılı Brüksel-İstanbul uçuşları iptal oldu.

Öte yandan, TK 1984 sayılı Londra-İstanbul seferi de kapasite yetersizliği nedeniyle, Heathrow Havalimanı ve Birleşik Krallık sivil havacılığı tarafından alınan karar doğrultusunda bu akşam yapılacak seferi iptal edildi. Uçak yolcusuz olarak İstanbul'a dönecek.

(Ferhat Yasak - İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Genel Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title