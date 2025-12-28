Haberler

DMM'den THY'ye ait bir yolcu uçağının misilleme endişesiyle Libya'ya iniş yapmaktan vazgeçtiği iddiasına yalanlama

Güncelleme:
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türk Hava Yolları'nın Libya'ya iniş yapmaktan vazgeçtiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Uçuşun iptalinin nedeni rüzgar koşullarının operasyonel limitleri aşmasıdır.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Türk Hava Yollarına (THY) ait bir uçağın misilleme endişesiyle Libya'ya iniş yapmaktan vazgeçtiği' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan, 'THY'ye ait bir yolcu uçağının misilleme endişesiyle Libya'ya iniş yapmaktan vazgeçtiği' iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. 24 Aralık 2025 tarihli TK641 İstanbul-Bingazi seferi, varış meydanındaki rüzgar koşullarının operasyonel limitlerin üzerine çıkması nedeniyle Bodrum Milas Havalimanı'na yönlendirilmiştir. Söz konusu uçuşun başkaca herhangi bir nedenle rota değişikliği yapması söz konusu değildir. Ayrıca, bahse konu tarihten sonraki günlerde Libya seferleri planlandığı şekilde normal akışında sürdürülmüştür. Elim bir kaza üzerinden dost ve kardeş Libya ile ilişkilerimizi zedelemeye yönelik dezenformasyon içeren bu tarz asılsız iddialara kamuoyunun itibar etmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
