Türk Eğitim-Sen'den Tokat'ta Okul Saldırılarına Protesto: Okullar Herkesin Elini Kolunu Sallayarak Girdiği Yerler Olmaktan Çıkarılmalı

Haber: Savaş KALKAN

(TOKAT) - Türk Eğitim-Sen Tokat Şubesi, Cumhuriyet Meydanı'nda okul saldırılarını protesto etti. Şube Başkanı Hakan Akkaya, "Televizyonlarda sigara görüntüsünü buzlayarak toplumu koruduğunu düşünenlerin, o silahlara ve şiddet güzellemelerine neden müdahale etmediğini anlamak mümkün değil. Bu silahların dizilerden temizlenme vakti çoktan geçmiştir" dedi.

Türk Eğitim-Sen Tokat Şubesi üyeleri, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına tepki göstermek için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Eylemde konuşan Şube Başkanı Hakan Akkaya, şiddetin temelinde toplumsal bir yozlaşmanın yattığını belirterek, şunları söyledi:

"Annelerimizden ricamız, evlatlarına her şeyden önce karşılıksız sevgilerini aşılasınlar. Sevgi, girdiği yürekteki karanlığı yok eder. Babalar ise otoriteyi bağırmakla değil; şefkat, güven ve rehberlikle kurmalıdır. Ailede çözülmeyen şiddet sarmalı, okulda can alıyor. Televizyonlarda sigara görüntüsünü buzlayarak toplumu koruduğunu düşünenlerin, o silahlara ve şiddet güzellemelerine neden müdahale etmediğini anlamak mümkün değil. Bu silahların dizilerden temizlenme vakti çoktan geçmiştir."

Okul binalarının herkesin elini kolunu sallayarak girdiği yerler olmaktan çıkarılması gerektiğini belirten Akkaya, dijital tarama sistemlerinin kurulması, okul giriş-çıkışlarının kontrol altına alınması ve veli görüşmelerinin mutlak suretle randevu sistemiyle yüksek güvenlikli alanlarda yapılmasını talep etti.

Basın açıklamasının ardından Atatürk Anıtı'na sessiz yürüyüş yapan eğitimciler, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin anısına anıta karanfiller bıraktı.

Kaynak: ANKA