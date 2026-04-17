Türk Eğitim-Sen'den Tokat'ta Okul Saldırılarına Protesto: Okullar Herkesin Elini Kolunu Sallayarak Girdiği Yerler Olmaktan Çıkarılmalı

Türk Eğitim-Sen Tokat Şubesi, Cumhuriyet Meydanı’nda okul saldırılarını protesto etti. Şube Başkanı Hakan Akkaya, "Televizyonlarda sigara görüntüsünü buzlayarak toplumu koruduğunu düşünenlerin, o silahlara ve şiddet güzellemelerine neden müdahale etmediğini anlamak mümkün değil. Bu silahların dizilerden temizlenme vakti çoktan geçmiştir" dedi.

Haber: Savaş KALKAN

Türk Eğitim-Sen Tokat Şubesi üyeleri, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına tepki göstermek için Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Eylemde konuşan Şube Başkanı Hakan Akkaya, şiddetin temelinde toplumsal bir yozlaşmanın yattığını belirterek, şunları söyledi:

"Annelerimizden ricamız, evlatlarına her şeyden önce karşılıksız sevgilerini aşılasınlar. Sevgi, girdiği yürekteki karanlığı yok eder. Babalar ise otoriteyi bağırmakla değil; şefkat, güven ve rehberlikle kurmalıdır. Ailede çözülmeyen şiddet sarmalı, okulda can alıyor. Televizyonlarda sigara görüntüsünü buzlayarak toplumu koruduğunu düşünenlerin, o silahlara ve şiddet güzellemelerine neden müdahale etmediğini anlamak mümkün değil. Bu silahların dizilerden temizlenme vakti çoktan geçmiştir."

Okul binalarının herkesin elini kolunu sallayarak girdiği yerler olmaktan çıkarılması gerektiğini belirten Akkaya, dijital tarama sistemlerinin kurulması, okul giriş-çıkışlarının kontrol altına alınması ve veli görüşmelerinin mutlak suretle randevu sistemiyle yüksek güvenlikli alanlarda yapılmasını talep etti.

Basın açıklamasının ardından Atatürk Anıtı'na sessiz yürüyüş yapan eğitimciler, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerin anısına anıta karanfiller bıraktı.

Kaynak: ANKA
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı

İran'dan dünyayı rahatlatan açıklama geldi: Tamamen açıldı
Fenerbahçe'den okul saldırıları sonrası anlamlı hareket

Fenerbahçe'den okul saldırıları sonrası yürek ısıtan hareket
Maraş saldırganı için olay iddia: Çok eşli bir ilişkimiz vardı

Arkadaşından ses getirecek itiraf: Çok eşli bir ilişkimiz vardı
'Kocamla birliktesin' deyip kadına saldırdı, gerçek çok başka çıktı

Görüntü Türkiye'den! Kadınların erkek kavgası sürpriz sonla bitti
Hakkında soruşturma başlatılan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel açığa alındı

Tuncay Sonel açığa alındı
Fenerbahçe'den okul saldırıları sonrası anlamlı hareket

Fenerbahçe'den okul saldırıları sonrası yürek ısıtan hareket
Kafasına 2 kurşun isabet etmişti! Almina’nın son durumunu babası anlattı

Kafasına 2 kurşun isabet etmişti! İşte Almina’nın son durumu
Halil Umut Meler'e dev görev! Dünyanın en ateşli derbilerinden birini yönetecek

Dünyanın en ateşli derbilerinden birini yönetecek