'Türk Dünyası Fotoğraf Sergisi' Kayseri'de açıldı. Açılışta konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, "Türk dünyası büyük bir dünya" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı' arşivlerinde yer alan 1912-1913 yıllarında Türk coğrafyasının farklı bölgelerinde çekilmiş fotoğrafların bulunduğu sergi Kayseri'de açıldı. Kayseri Kalesi'nin içerisinde bulunan Kayseri Arkeoloji Müzesi Sergi Salonu'nda gerçekleşen açılışa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, protokol üyeleri ve davetliler katıldı. Sergi açılışında konuşan Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, "Türk Dünyası Fotoğraf Sergisi açılışındayız. Buradaki fotoğraflar, Cumhurbaşkanlığımız Devlet Arşivleri Başkanlığı'nda yer alan 1912-1913 yıllarında çekilmiş, Türk coğrafyasındaki çeşitli noktalardan fotoğraflar. Bunlar ilk defa burada gün yüzüne çıkacak. İlk defa şu anki sergiyle sizlerle buluşacak. Çok önemli, çok değerli çünkü burada coğrafyadaki çeşitli kültür, kıyafet, yaşayış tarzlarıyla ilgili birçok nokta var. Ben verdikleri destek için Valimiz Gökmen Çiçek'e ve Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'na teşekkür ediyorum" dedi.

Kayseri'de bu tarz bir serginin açılmasının çok önemli olduğunu dile getiren Vali Gökmen Çiçek de, "Türk Devleti farklı coğrafyalarda da olsa kadim bir medeniyetin temsilcileri olarak bulunduğumuz, hüküm sürdüğümüz bütün coğrafyalarda iz bırakıp, eserler bırakıp, varlığını orada hissettirmiş büyük bir millettir. Şimdi ana yurdumuz olan Orta Asya Cumhuriyetlerinde ve hepimizin geldiği yer olan Orta Asya'daki Türk Boylarının özellikle 1912 ve 1913 yıllarındaki eserler sergileniyor. Bu manada Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'na çok teşekkür ediyorum. Kayseri'de bunların olması önemli. Çünkü Kayseri milli değerlerine çok bağlı ve bunu takip eden bir şehir. Şimdi hep beraber inşallah gezeceğiz. Türk dünyası büyük bir dünya. Ağacın dalları gibiyiz. Kimi dalı Orta Asya'da, kimi dalı balkanlarda, büyük gövdelerinden biri Anadolu'da. Özellikle öğrencilerimizin burayı görmesini çok arzuluyorum" şeklinde konuştu. - KAYSERİ