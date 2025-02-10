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Türk Dilinin Asırlık Çınarı Prof. Dr. Zeynep Korkmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türk Dilinin Asırlık Çınarı Prof. Dr. Zeynep Korkmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
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103 yaşında hayata veda eden Türkolog Prof. Dr. Zeynep Korkmaz için Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına aile yakınları, akademisyenler ve öğrencileri katıldı.

Türk dilinin asırlık çınarı 103 yaşındaki Prof. Dr. Zeynep Korkmaz için Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Türk dilinin tarihini, gelişimini ve zenginliğini ortaya koyan çalışmalarıyla Türkoloji bilimine büyük katkılar sunan, 103 yaşındaki Prof. Dr. Zeynep Korkmaz, 6 Şubat'ta vefat etti. Prof. Dr. Korkmaz için öğle namazını müteakip Kocatepe Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, aile yakınları, akademisyen arkadaşları, öğrencileri ve birçok seveni katıldı. Kılınan cenaze namazından sonra Korkmaz, Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazı öncesi Prof. Dr. Korkmaz için mezun olduğu ve bir süre görev yaptığı Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi'nde bir tören düzenlendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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