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Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Ömüraliyev'e 2024 Dünya Turizm Lideri Ödülü

Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Ömüraliyev'e 2024 Dünya Turizm Lideri Ödülü
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Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Dubai'de düzenlenen Dünya Turizm Liderleri Ödül Töreni'nde 2024 Dünya Turizm Lideri Ödülü'ne layık görüldü. Ömüraliyev, ödülün Türk bölgesindeki turizm geleceği için yapılan ortak çalışmaların bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde dün düzenlenen Dünya Turizm Liderleri Ödül Töreni'nde 2024 Dünya Turizm Lideri Ödülü'nün sahibi oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde Dünya Turizm Liderleri Ödül Töreni gerçekleştirildi. Global Turizm Forumu tarafından düzenlenen törende Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, 2024 Dünya Turizm Lideri Ödülü'nün sahibi oldu.

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev yaptığı açıklamada, 2024 Dünya Turizm Lideri olarak takdir edilmesinin, Türk bölgesinde turizm sektörünün geleceğinin daha parlak bir şekilde şekillendirilmesi için yapılan ortak çalışmaların gücünün altını çizdiğini belirtti.

TDT tarafından ödüle ilişkin yapılan açıklamada ise, "Sadece İpek Yolu Projesi ile değil, önemli kutsal ve ruhani mekanları bütüncül bir turizm sunumu altında birleştirdikleri Tabarruk Ziyarat Projesi; son yıllarda teşkilatın hayata geçirdiği, üye devletleri kış turizmi alanında iş birliğine teşvik etmek, potansiyelinden yararlanmak amacıyla kurduğu Türk Kayak Merkezleri Birliği ve Türk Dünyası Turizm Başkenti Projesi gibi çalışmalarının taltif edilmesinden duyulan gurur" ifade edildi.

Dünya Turizm Lideri Ödülü daha önce Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ve Avrupa Komisyonu eski Başkanı Jose Manuel Barroso'ya verilmişti. - DUBAİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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