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Türk Deniz Kuvvetleri, Dostluk Denizi 2026'da TCG Anadolu'dan gösteri yaptı

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Türk Deniz Kuvvetleri, Dostluk Denizi 2026'da TCG Anadolu'dan gösteri yaptı
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ev sahipliğinde İskenderiye açıklarında icra edilen Dostluk Denizi 2026 Tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi. TCG Anadolu’dan yapılan gösteri ve yerli savunma sistemleri göz doldurdu.

İSKENDERİYE (İHA) – Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Mısır'ın ev sahipliğinde İskendiriye açıklarında Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilen Dostluk Denizi 2026 Tatbikatı başarı ile gerçekleştirildi. Tatbikat programı çerçevesinde sergilenen Türkiye'nin yerli ve milli savunma sistemleri göz doldurdu.

Tatbikat 4 Kasım'da başladı. 8 Kasım'da İskenderiye açıklarında Doğu Akdeniz'de Mısır'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Seçkin Gözlemci faaliyetleri çerçevesinde Türkiye'nin gururu çok maksatlı amfibi gemisi TCG Anadolu'dan yapılan gösteri ve sergilenen savunma sistemleri adeta dosta güven düşmana korku saldı.

Dostluk Denizi/ Bahr El Sadaka-2026 Tatbikatı, Mısır ve Türk Kuvvetleri arasında ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışılabilirliğin arttırılması maksadıyla Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ev sahipliğinde İskenderiye açıklarında Doğu Akdeniz'de icra edildi.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin Deniz ve havadaki gösterileri göz doldurdu

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan TCG Anadolu'nun yanı sıra TCG Gaziantep fırkateyni, TCG Meltem hücümbotu, 2 SH70 Helikopter, 3 AH 1W Taarruz Helikopter, ve 3 TB-3 İnsansız Hava Aracı'nın iştirak ettiği tatbikat kusursuz olarak icra edildi. Hava vasıtaları, SAT timi, Amfibi Hücum Timi ve 1'nci Sınıf Dalgıç Timleri'nin katılım sağladığı tatbikat bir hafta boyunca çeşitli senaryolar üzerine devam etti.

Tatbikata Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ise çok maksatlı amfibi gemi Gamal Abdel Nasser ile birlikte, M. Fahmy, El Fateh, Fouad Zekry, El Farouk ve Al-Arish gemileri de katıldı.

Tatbikatın gözlemci gününde Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Dr. Ercüment Tatlıoğlu ve Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mahmud Adel Fawzy iştirak etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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