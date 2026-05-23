Türkiye'nin Afrika'daki deniz gücü Senegal'de görev başında

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait Deniz Karakol uçakları, Senegal hava sahası ve deniz yetki alanlarında yürüttüğü keşif-gözetleme faaliyetlerinde 76 sorti ve 358 saati aşan uçuş gerçekleştirdi. Topel'den Dakar'a uzanan uzun menzilli intikal göreviyle Türkiye'nin Afrika'daki savunma ve deniz güvenliği iş birliği sahada bir kez daha gösterildi.

Türk Deniz Kuvvetleri'nin Senegal hava sahası ve deniz yetki alanlarında yürüttüğü keşif-gözetleme faaliyetleri aralıksız sürüyor. Türkiye'nin Afrika'daki savunma iş birliği, deniz güvenliği ve bölgesel istikrara katkı faaliyetleri kapsamında görev yapan Deniz Karakol unsurlarının, 18 Mayıs 2026 tarihinde icra ettiği keşif-gözetleme uçuşunu emniyetle tamamladığı öğrenildi.

Son faaliyetle birlikte bölgede gerçekleştirilen toplam uçuş miktarı 76 sorti ve 358 saati aşarken, uçuş sırasında rutin faaliyetler dışında herhangi bir olağan dışı durum tespit edilmedi.

Topel'den Dakar'a uzanan uçuş

Faaliyet kapsamında Senegal Deniz Hava Birlik Komutanlığındaki uçak değişim süreci de dikkat çekti. Donanma Komutanlığına bağlı Deniz Karakol uçağı, 16 Mayıs tarihinde Kocaeli'de bulunan Topel Deniz Hava Ana Üs Komutanlığından kalkış yaptı. Uçak, İspanya'daki Rota ve Gran Canaria meydanlarında gerçekleştirilen yakıt ikmallerinin ardından Senegal'in başkenti Dakar'a intikal etti.

Görevde bulunan diğer Türk unsuru tarafından Moritanya-Senegal hava sahası sınırında havada karşılanan uçak, daha sonra Dakar'a kol uçuşu düzeninde iniş gerçekleştirdi. Faaliyet kapsamında fotoğraf ve video çekimleri de yapıldı.

Uzun menzilli intikal faaliyetinin, Türk Deniz Kuvvetleri'nin uzak coğrafyalarda kesintisiz görev icra kabiliyetini bir kez daha ortaya koyduğu değerlendiriliyor.

Devir-teslim faaliyetleri sürüyor

Bölgede görev yapan her iki Deniz Karakol uçağının da faal durumda olduğu belirtilirken, görev devir-teslim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam ettiği ifade edildi.

Bu kapsamda görevi devreden ve devralan uçuş ekiplerinin müşterek katılımıyla standart görev uçuş profili, meydan paternleri ve çevre tanıma faaliyetlerini kapsayan bir uçuşun icra edilmesinin planlandığı öğrenildi.

Senegal'de görev yapan Türk Deniz Karakol unsurlarının operasyonel temposunu koruduğu, uçuş emniyeti ve operasyonel sürekliliğin ön planda tutulduğu belirtilirken, personel ve materyal açısından faaliyetleri etkileyen kritik bir sorun bulunmadığı kaydedildi. Senegal Deniz Hava Birlik Komutanlığının verilecek her göreve hazır durumda olduğu vurgulandı.

Afrika'da Türkiye'nin savunma iş birliği dikkat çekiyor

Senegal'de yürütülen hava-deniz gözetleme faaliyetlerinin yalnızca teknik bir görev olmanın ötesinde, Türkiye'nin Afrika'daki dost ve müttefik ülkelerle geliştirdiği savunma iş birliği, deniz emniyeti ve müşterek çalışabilirlik kapasitesinin sahadaki yansımalarından biri olduğu değerlendiriliyor.

Bölgedeki faaliyetlerin, Türk Deniz Kuvvetleri'nin denizaşırı bölgelerde kesintisiz görev icra kabiliyetini ortaya koyduğu belirtilirken, Afrika ülkelerinin Türkiye ile savunma ve güvenlik alanında geliştirilen iş birliklerine yönelik artan ilgiyi de gözler önüne serdiği ifade ediliyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı