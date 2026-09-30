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Türk-Azerbaycan hava kuvvetleri, Birliğin Gücü-2026'da hedefleri ilk atışta imha etti

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Milli Savunma Bakanlığı, Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı'nda Türk ve Azerbaycan hava kuvvetlerinin profil yer hedeflerini ilk atışta tam isabetle imha ettiğini bildirdi. Paylaşımda, çelik kanatlarımızın ortak gücünün dostluk ve kardeşliğin somut göstergesi olduğu ifade edildi.

Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı'nda Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile Azerbaycan Hava Kuvvetleri ekipleri, profil yer hedeflerini ilk atışta tam isabetle imha etti.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gökyüzünde omuz omuza, hedefte tam isabet. Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı'nda Hava Kuvvetleri Komutanlığımız ile can Azerbaycan Hava Kuvvetleri, profil yer hedeflerini ilk atışta tam isabetle imha etti. Çelik kanatlarımızın ortak gücü, dostluğumuzun ve kardeşliğimizin en somut göstergesi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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