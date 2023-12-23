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Türk Anneler Derneği ve Kadın Yardımlaşma Derneği, kırsalda eğitim gören öğrencilere yardım ediyor

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Türk Anneler Derneği Erzurum Şubesi ile Kadın Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Horasan Bulgurlu köyünde taşımalı eğitim alan 120 öğrenciye kırtasiye, çorap, mont, bere, gofret gibi hediyeler verdi. Ayrıca köyde yaşlı kadınlara da çeşitli hediyeler dağıtıldı. Dernek yöneticileri, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Hakim Pınar Demir Açıkel'e destekleri için teşekkür etti.

Türk Anneler Derneği Erzurum Şubesi ile Kadın Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, kırsalda eğitim gören öğrencilere yönelik yardımlarını sürdürüyorlar.

Horasan Bulgurlu köyü taşımalı eğitim alan 120 öğrenciye kırtasiye, çorap, mont, bere, gofret hediye eden dernek yöneticileri köyde yaşlı kadınlara da çeşitli hediyeler verdiler.

Türk Anneler Derneği Erzurum Şube Başkanı Filiz Pasin, Erzurum Büyükşehir belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e destekleri için teşekkür ederek, bu tür sosyal desteklerinin devam edeceğini belirtti. Pasin, ayrıca Hakim Pınar Demir Açıkel'e de maddi ve manevi desteklerinden dolayı teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Sekmen Erzurum Hakim Yerel Güncel Haberler

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