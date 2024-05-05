Turizmci Erol Özbaş'ın Son Yolculuğu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bir süredir tedavi gördüğü hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybeden duayen turizmci Erol Özbaş, son yolculuğuna uğurlandı. Özbaş'ın cenaze törenine, Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç da katıldı.

Söke'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren turizmci Erol Özbaş, Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurladı. Erol Özbaş için bugün öğlen Hanım Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ünlü iş insanı Rahmi Koç'un yanı sıra siyasi partilerin temsilcileri, turizmciler ile Özbaş'ın yakınları ve sevenleri katıldı. Cenaze namazının ardından Erol Özbaş'ın omuzlarda taşınan cenazesi, Söke Sazlı Asri Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedildi. - AYDIN