Sırrı Süreyya Önder'in ameliyatı sona erdi! İşte hastaneden yapılan ilk açıklama

Sırrı Süreyya Önder 12 saatlik ameliyattan çıktı! İşte son durumu
Aort damarı yırtılan Sırrı Süreyya Önder'i doktoru defalarca uyarmış

Aort damarı yırtılan Önder'i defalarca uyarmış
Altın fiyatları bu sabah itibariyle yeni rekor kırdı

Altında tüm rakamları unutun! Tarihi rekor kırıldı
Çin, havayolu şirketlerine Boeing'den uçak alımını durdurma talimatı verdi

Çin'den ABD'yi köşeye sıkıştıracak tarihi misilleme

Turizmci Aziz Kaya 83 Yaşında Hayatını Kaybetti

Turizmci Aziz Kaya 83 Yaşında Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bodrum'da yaşamını yitiren Azka Otel'in kurucusu Aziz Kaya, uzun yıllar İstanbul'da müteahhitlik yapmış ve Bodrum turizmine önemli katkılarda bulunmuştur. Cenazesi yarın Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camii'nde kılınacak.

İş adamı ve turizmci Bülent Kaya'nın babası, Azka Otel'in kurucusu Aziz Kaya, 83 yaşında Bodrum'da hayatını kaybetti.

Uzun yıllar İstanbul'da müteahhitlik yapan ve Bodrum turizmine önemli katkılarda bulunan Aziz Kaya, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Bodrum'da özel bir hastanede tedavi görüyordu. Üç gündür yoğun bakımda olan Kaya, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası olan Aziz Kaya'nın vefatı, başta Kaya ailesi olmak üzere iş, sanat ve spor camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Aziz Kaya'nın cenazesi, yarın ikindi vakti Bodrum'da bulunan Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Bodrum Bitez Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - MUĞLA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.