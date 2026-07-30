Turist rehberleri Bilecik’in tarihi yerlerini gezdi

Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odasına kayıtlı üyeler Bilecik'in tarihi yerlerini gezdi.

Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası'na kayıtlı üyeler rehber Tansu Erçevik eşliğinde Afyon, Kütahya, İnönü, Bozöyük Savaş Alanları ve Şehitlikleri eğitim turu yaptı. Bu kapsamada Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan İnönü Şehitlik Alanı ve Metristepe Zafer Anıtı'nı dolaşarak oda üyeleri, rehber Tansu Erçevik'den bilgi aldı. 1. ve 2. İnönü Muharebeleri hakkında bilgi alan Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odasına kayıtlı üyeler alanlara hayran kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı