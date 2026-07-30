Haberler

Turist rehberleri Bilecik’in tarihi yerlerini gezdi

Turist rehberleri Bilecik’in tarihi yerlerini gezdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odasına kayıtlı üyeler Bilecik’in tarihi yerlerini gezdi.

Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odasına kayıtlı üyeler Bilecik'in tarihi yerlerini gezdi.

Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odası'na kayıtlı üyeler rehber Tansu Erçevik eşliğinde Afyon, Kütahya, İnönü, Bozöyük Savaş Alanları ve Şehitlikleri eğitim turu yaptı. Bu kapsamada Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan İnönü Şehitlik Alanı ve Metristepe Zafer Anıtı'nı dolaşarak oda üyeleri, rehber Tansu Erçevik'den bilgi aldı. 1. ve 2. İnönü Muharebeleri hakkında bilgi alan Bursa Bölgesel Turist Rehberleri Odasına kayıtlı üyeler alanlara hayran kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası

Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte bundan sonraki yol haritası
Galatasaraylıları Leao transferinde gece yarısı heyecanlandıran gelişme

F.Bahçe derken... Galatasaraylıları gece yarısında sevindiren gelişme
Taliban'ın son hamlesi dünyayı ayağa kaldırdı! BM raporu ortaya çıkardı

Taliban'ın son hamlesi dünyayı ayağa kaldırdı! Tepkiler büyüyor
İnfial yaratan olay! Kız çocuklarını zorla arabaya bindirmek istediler

İnfial yaratan olay! Kız çocuklarını zorla arabaya bindirmek istediler
Karaman’da evinin balkonundan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Hava almaya çıktığı evinin balkonu sonu oldu
Ece Erken hakkında yasak aşk iddiası! İş insanının eşi sessizliğini bozdu

Bomba yasak aşk iddiası! Ünlü iş insanının eşi sessizliğini bozdu
Üst düzey bürokratların da olduğu helikopter çakıldı! Kurtulan olmadı

Üst düzey bürokratların da olduğu helikopter çakıldı! Kurtulan olmadı
Hayat Bilgisi'nin Rüya'sını gören tanıyamadı

Hayat Bilgisi'nin Rüya'sını gören tanıyamadı! Bu halinden eser kalmadı