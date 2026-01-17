Haberler

Kütahyaspor taraftarı, kazada yaralı sürücünün yardımına koştu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ters yönden ilerleyen kiremit yüklü bir traktör, otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü araçta sıkıştı ve Kütahyaspor taraftarları olay yerine gelerek yardım etti. Sürücü hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa Turgutlu'da ters yönden ilerleyerek yolun karşısına geçmeye çalışan kiremit yüklü bir traktörün otomobille çarpışması sonucu, otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Şiddetli çarpışma nedeniyle her iki araçta da ağır hasar oluştu. Kaza anında Karşıyaka deplasmanına gitmek üzere yolda olan Kütahyaspor taraftarları, yaralı sürücünün yardımına koştu.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, sürücünün kurtarılması için yoğun bir çalışma başlatıldı. İtfaiye ekipleri tarafından yürütülen titiz müdahale sonucu araçta sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza anında Karşıyaka deplasmanına gitmek üzere yolda olan Kütahyaspor taraftarları, olay yerine denk gelerek büyük bir duyarlılık örneği sergiledi. Taraftarlar, kazayı görür görmez araçlarını durdurup yaralı sürücünün yardımına koştu. Ekipler gelene kadar olay yerinde güvenlik önlemleri alınmasına destek olan Kütahyaspor sevdalıları, yaralının sakinleştirilmesi ve çevredeki trafiğin kontrollü şekilde yönlendirilmesine de katkı sağladı.

Araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapılmazken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
