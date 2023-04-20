Turgutlu Belediye Başkanı Akın, Vatandaşın Sorularını Yanıtlayacak

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, 'Vatandaş Soruyor Çetin Başkan Cevaplıyor' isimli programda merak edilenleri yanıtlayacak. Program, 27 Nisan Perşembe günü saat 20: 00'de Mesadet Özcan Konferans Salonu'nda yapılacak.

Başkan Akın, göreve gelişinin dördüncü yılında özel bir programa katılacak. 'Vatandaş Soruyor Çetin Başkan Cevaplıyor' isimli programda her yaştan vatandaşla bir araya gelecek Akın, dört yılda hayata geçirilen çalışmaları anlatacak ve merak edilen sorulara yanıt verecek. Program, 27 Nisan Perşembe günü saat 20: 00'de Mesadet Özcan Konferans Salonu'nda başlayacak.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, konuya ilişkin, "Dolu dolu bir dört yıl geçirdik. Hiçbir vatandaşımın aklında soru işareti kalmasını istemem. O yüzden böyle bir program yapmaya karar verdik. Her hemşerim, merak ettiği soruları gönül rahatlığıyla sorabilir. Hayata geçirdiğimiz projeler, sosyal ve kültürel çalışmalarımız ile ekonomi alanındaki adımlarımızı anlatacak, tüm samimiyet ve içtenliğimizle sorulara yanıt vereceğiz. Tüm hemşerilerimi 27 Nisan Perşembe günü Mesadet Özcan Konferans Salonu'nda gerçekleştireceğimiz bu özel programa davet ediyorum" dedi.