TÜRGEV Başkanı Yılmaz: 'Gazze'nin özgürlüğü hepimizin vicdan sınavıdır'

TÜRGEV Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, " Gazze'ye Umut Işığı Ol" yürüyüşünde milyonların duygularına tercüman oldu. Yılmaz, "Karanlık ne kadar derin olursa olsun, tek bir fener bile yol gösterir. Gazze'nin özgürlüğü, hepimizin vicdan sınavıdır. Hakikat ve adalet galip gelene dek dimdik ayaktayız" ifadelerini kullandı.

İsrail'in, Gazze'yi havadan bombardıman ve açlıkla tüketmesinin ardından başlattığı kara harekatı, dünyanın dört bir yanında öfke dalgası oluşturdu. Soykırımın maskesi ardına gizlenen bu adım, uluslararası kamuoyunda sert tepkilere neden oldu. Bu adaletsizliğe karşı yükselen sesin en gür çıktığı şehirlerden biri İstanbul'du. Dün gece Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya Camii'ne uzanan " Gazze'ye Umut Işığı Ol" yürüyüşünde binlerce kişi, ellerinde fenerlerle adalet, özgürlük ve insanlık için yürüdü. Bu kutlu yürüyüşte TÜRGEV ailesi, başta Güzel İşler Fabrikası (GİF) Gönüllü Kampı olmak üzere çatısı altındaki tüm yol arkadaşlarıyla omuz omuza, ön saflarda yerini aldı.

Kalabalığın arasında, elinde feneriyle yürüyen TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Av. Hatice Akıncı Yılmaz, attığı her adımı " Gazze'ye uzanan bir dua" olarak nitelendirdi. Yılmaz, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bu gece fenerlerimizle yalnızca Gazze'nin değil, ümmetin üzerine çöken karanlığa meydan okuyoruz. Biliriz ki gerçek güç ne tanklardadır ne bombalarda. Gerçek güç, Allah'a tevekkül eden, zulme karşı sabırla duran, direnişi imanla yoğrulmuş bir halkın yüreğinde saklıdır. Bizim yürüyüşümüz, ecdadımızın Kudüs sevdasından, milletimizin mazluma uzanan merhametli elinden beslenir. Attığımız her adım, Gazze'nin çocuklarının gözyaşını silmek, ümmetin onurunu korumak, insanlığın suskunluğunu bozmak içindir."

" Gazze'nin yanındayız, Kudüs özgür olana dek durmayacağız"

Yılmaz, sözlerine Arapça bir haykırışla devam etti: "Bi'r-Ruh Bi'd-Dem Nefdike ya Aksa! Bu kelimeler, göğsümde yaralı ama vazgeçmeyen, kanadı kanla ıslanmış olsa da hala gökyüzüne tutunan bir kuş gibi çırpınır. Çünkü Gazze'nin hafızası, gençliğimizin vicdanında saklıdır, hiçbir güç onu silemez."

Konuşmasında şiddetin kısır döngüsüne dikkat çeken Yılmaz, 'umut' mesajını, "Şiddet, şiddeti büyütür. Ama imanla yoğrulmuş bir vicdan, Allah'ın izniyle, en karanlık kalplere bile ışık olur. Biz kalplerimizde adaleti, kardeşliği ve bir ümmetin onurunu taşıyoruz. TÜRGEV olarak bu kutlu yolda dün vardık, bugün varız, yarın da olacağız. Ta ki Kudüs özgür olana, Gazze'de ezan sesleri barışın gölgesinde yankılanana, ümmetin kaderi özgürlükle yazılana dek biliriz ki o gün geldiğinde, bu toprakların çocukları bir zaferle birlikte ümmetin yeniden dirilişini, insanlığın yeniden uyanışını kutlayacak" sözleriyle pekiştirdi.

TÜRGEV, savaşın başından bu yana Filistin halkının yanında

TÜRGEV, Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı ilk günden bu yana Filistin halkının yanında yer aldı. Bu yıl başından itibaren, hem sahada hem uluslararası platformlarda dayanışma adımlarını güçlendirdi. Kudüs'ün maneviyatını ve Gazze'nin direniş ruhunu sanatla dünyaya taşıyan SADAKAT sergisinin gelirleri doğrudan Filistin'e ulaştırıldı. Pusula Yetenek Yönetimi Merkezi ile Türk ve Filistinli gençler kültürel diplomasi ve insan hakları ekseninde buluşturuldu. Filistinli öğrencilere yurt, burs ve eğitim desteği sağlanırken, "5N1KUDÜS" ve "Gazze Okur Yazarlığı" projeleriyle Kudüs ve Gazze bilinci diri tutuldu. TÜRGEV, yürüttüğü bu insani ve kültürel çalışmalarla Filistin davasını sadece sözle değil, fiili destekle de omuzlamaya devam ediyor. - İSTANBUL