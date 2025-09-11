Haberler

Tunceli'nin yeni emniyet müdürü Kazım Günay Demiralay oldu

Tunceli'nin yeni emniyet müdürü Kazım Günay Demiralay oldu
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Tunceli Emniyet Müdürlüğü görevine Polis Başmüfettişi Kazım Günay Demiralay getirildi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Tunceli Emniyet Müdürlüğü görevine Polis Başmüfettişi Kazım Günay Demiralay getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 37 ilin emniyet müdürü değişti, 22 ilin emniyet müdürü ise merkeze alındı. Kararnameye göre, Tunceli Emniyet Müdürü Hakan Duman Emniyet Genel Müdürlüğü emrine atanırken yerine ise Polis Başmüfettişi Kazım Günay Demiralay atandı. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
