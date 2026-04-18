Haberler

Gülistan Dolu Soruşturması... Elazığ'da Gözaltına Alınan Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel Erzurum'a Götürülüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gülistan Doku soruşturması kapsamında Tunceli'nin eski valisi Tuncay Sonel, Elazığ'da gözaltına alındı. Sonel, sağlık kontrolü sonrası Erzurum'a götürülerek sorgulandı.

(TUNCELİ) - Haber: Caner Aktan

Gülistan Doku soruşturması kapsamında Elazığ'da gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Erzurum'a götürülüyor. Sonel, Tunceli Pertek İlçe Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi ardından Erzurum'dan gelen ekibe teslim edilerek sorgulanmak üzere yola çıkarıldı.

Tunceli'de Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. İçişleri Bakanlığı, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatarak müfettiş görevlendirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Sonel'in açığa alındığı bildirildi. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Tuncay Sonel Elazığ'da gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, şüpheli hakkında 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, delillerin karartılma ihtimali ve soruşturmanın selameti gerekçesiyle gözaltı işlemi uygulanmasına karar verildi.

Sonel, Elazığ Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaldığı otelden gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Sonel, daha sonra Tunceli Pertek İlçe Devlet Hastanesi'nde geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Erzurum'dan gelen ekibe teslim edilerek sorgulanmak üzere yola çıkarıldı.

Kaynak: ANKA
Gülistan Doku dosyasında Tunceli karıştı: “Katil” sloganları yükseldi

Tunceli'de kıyamet koptu! Polis, kalabalığı kontrol etmekte zorlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı

Gülistan'ın kaybolmadan önce gittiği hastanenin başhekimi için karar
Coventry City 25 yıl aradan sonra Premier Lig'de

25 yıl aradan sonra Premier Lig'deler!
Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi

Abdullah Gül’ün oğlundan yeni atılım! Dünyanın en pahalısını getirdi
Okul katliamından kurtulan çocuk anlattı! Saldırgan tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş

Cani tek söz söyleyip, silahını ateşlemiş
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir gözaltına alındı

Gülistan'ın kaybolmadan önce gittiği hastanenin başhekimi için karar
Fenerbahçe taraftarından Ederson'a protesto

Tribünlerden olağanüstü tepki! Taraftarlar yıldız ismi topa tuttu
Tedesco'dan istifa sorusuna cevap

İstifa sorusuna cevap! Tedesco kararını böyle açıkladı