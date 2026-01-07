Haberler

Tunceli'de Yaban Hayatı Fotokapanlarla Kayıt Altına Alınıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, yaban hayatını izlemek için fotokapanlar kullanıyor. Çalışmalar, türlerin varlığı ve yayılımını tespit ederek biyolojik çeşitliliği koruma amacını taşıyor.

Haber: Caner AKTAN

(TUNCELİ) – Tunceli'de yaban hayatı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekipleri tarafından fotokapanlar aracılığıyla izleniyor. Çalışmalar kapsamında bölgedeki türlerin varlığı, yoğunluğu ve yayılımına ilişkin veriler kayıt altına alınıyor.

Tür izleme faaliyetleri, kaçak avcılığın önlenmesi ve biyolojik çeşitliliğe ilişkin veri oluşturulması amacıyla yürütülüyor. Fotokapanlardan elde edilen görüntüler, tehlike altında bulunan türlerin tespit edilmesine ve izlenmesine imkan sağlıyor.

DKMP yetkilileri, tür izlemenin belirli periyotlarla sürdürüleceğini ve elde edilen verilerin hayvan haklarının korunması politikalarının geniş bir alana yayılacağını belirtti.

Munzur Vadisi başta olmak üzere bölgede çengel boynuzlu yaban keçisi, bezuvar, ur kekliği ile birlikte sansar, porsuk, tavşan, tilki, boz ayı, domuz, kurt, sincap ve kirpi gibi türler kayıt altına alındı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor! Halep'te bazı mahalleler askeri bölge ilan edildi

Suriye ordusu, SDG ile çatışıyor! 2 bölge kuşatıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız

Okul merdiveni buz pistine döndü, belediye ekipleri uyuyor
Görüntü gece yarısı çekildi: Kurdu gören Sivas kangalının yaptıkları olay oldu

Kurdu gören Sivas kangalının görüntüsü olay oldu
Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa: Maduro ve eşini derhal serbest bırakın

Uzak ülkeden cesur bir ses yükseldi: Maduro ve eşini serbest bırakın
Kuyumcularda nakit devri bitiyor! İşte yeni sistemin detayları

Kuyumcularda nakit devri bitiyor! İşte yeni sistemin detayları
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız

Okul merdiveni buz pistine döndü, belediye ekipleri uyuyor
Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi

Yer Adana! Valinin övünerek verdiği rakama bakın
Yaban domuzunu çıplak elle yakalayan adam: Kimseye tavsiye etmem

Türkiye'nin konuştuğu görüntünün kahramanı sessizliğini bozdu